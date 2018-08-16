Путину экологический проект "Машука" напомнил поступок японцев на ЧМ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину экологический проект на площадке молодежного форума "Машук" напомнил о поступке японских футболистов на чемпионате мира.
Главе государства рассказали, что участники проекта "Чистые игры" соревнуются в разных регионах России и других странах, кто соберет больше мусора. "То есть японские футболисты с вас пример берут?" — с улыбкой уточнил глава государства, напомнив о том, как сборная Японии после завершения выступления на чемпионате мира в России навела порядок в своей раздевалке.
Путину также рассказали, что одной из территорий для очистки от мусора стал Каспий, активисты уже наладили контакт для будущего сотрудничества в этой сфере с Азербайджаном.