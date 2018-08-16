Путину экологический проект "Машука" напомнил поступок японцев на ЧМ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину экологический проект на площадке молодежного форума "Машук" напомнил о поступке японских футболистов на чемпионате мира.

Главе государства рассказали, что участники проекта "Чистые игры" соревнуются в разных регионах России и других странах, кто соберет больше мусора. "То есть японские футболисты с вас пример берут?" — с улыбкой уточнил глава государства, напомнив о том, как сборная Японии после завершения выступления на чемпионате мира в России навела порядок в своей раздевалке.

Путину также рассказали, что одной из территорий для очистки от мусора стал Каспий, активисты уже наладили контакт для будущего сотрудничества в этой сфере с Азербайджаном.

Другой экологический проект, с которым познакомили президента, называется "Школа ресайклинга". Участники собирают отходы, сдают их на переработку и делают новые вещи. Путину подарили один из таких предметов — пластиковый планшет. Президента также попросили увеличить в школах число часов, выделенных на изучение темы переработки отходов. Путин ответил, что поговорит на этот счет с министром просвещения, однако подчеркнул, что решение по этому вопросу должны принимать специалисты.