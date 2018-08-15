В Северную Осетию доставлены восемь зубров из Окского заповедника

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Все зубры из Окского заповедника благополучно добрались до Турмонского заказника в Республике Северная Осетия — Алания, сообщается на официальном сайте "Заповедная Россия".

Первая группа из шести зубров (два самца и четыре самки) прибыла в Северную Осетию еще 2 августа, 9 августа привезли двух зубрих.

Еще двух животных, которых сотрудники зубрового питомника так и не смогли отловить в августе, планируют доставить в Турмонский заказник во второй декаде сентября.

Зубры преодолели около 1900 километров, путь был сложным: в жаркие дневные часы сотрудники заповедника старались не останавливать машины, но поить животных как можно чаще. А на последних двенадцати километрах до места выпуска животных глинистая горная дорога оказалась так размыта прошедшими дождями, что клетки пришлось перегружать с грузовых машин Окского заповедника на местные лесовозы.

В Турмонском заказнике животных выпустили в карантинный вольер площадью 5 гектаров на Большой Турмонской поляне, за ними в течение месяца будут наблюдать специалисты. На открытой территории вольера оборудована подкормочная площадка, есть естественный водопой и достаточное количество травянистой и кустарниковой растительности.