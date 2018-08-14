Не хвататься за соломинку: мир объявил войну пластиковым трубочкам
© Анастасия Кончаковская
(обновлено: 11:57 14.08.2018)
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Не хвататься за соломинку: мир объявил войну пластиковым трубочкам

#Stopsucking (хватит сосать) — под таким девизом в мире уже не первый год идет борьба с пластиковыми коктейльными трубочками. Это привело к тому, что от них в последнее время отказываются крупнейшие международные компании. Почему мир ополчился на трубочки и от чего еще массово отказывались ради экологии — читайте в нашем материале.

Мексиканский коктейль Мичелада. Архивное фото
© Flickr / Ari Helminen
Столица Мексики намерена отказаться от использования трубочек из пластика
В начале июля всемирно известная сеть Starbucks объявила, что с 2020 года перестанет использовать одноразовые пластиковые трубочки во всех своих 28 тысячах кофеен, заменив их на специальные крышки и соломинки из биоразлагаемых материалов. Согласно заявлению компании, это позволит отказаться от потребления более чем одного миллиарда пластиковых трубочек в год.

Ранее после заявления британского правительства о намерении запретить в Англии продажу пластиковых соломинок для напитков компания McDonald´s сообщила об отказе от трубочек в более чем тысяче своих ресторанов быстрого питания на территории страны.

Попрощаться с соломинками намерены и в Мексике — местные власти также планируют ввести запрет на использование пластиковых трубочек для питья в ресторанах с целью защиты экологии.

К инициативе постепенно присоединяются и другие ресторанные компании по всему миру, попутно отказываясь от одноразовых столовых приборов, растет число организаций, выступающих за запрет трубочек. Но почему все так активно включились в борьбу с этими, на первый взгляд, безобидными приспособлениями для питья?

© РИА Новости / Владимир АстапковичОсновная претензия к трубочкам заключается в том, что они не столь нужны при потреблении напитка
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Основная претензия к трубочкам заключается в том, что они не столь нужны при потреблении напитка

Вред без нужды

Начало кампании было положено в 2015 году, когда американские биологи поймали у побережья Коста-Рики морскую черепаху с трубочкой в носу. Видео операции по извлечению чужеродного предмета из тела животного быстро стало вирусным, а экологи выступили с призывом отказаться от пластиковых соломинок как одной из самых серьезных угроз природе.

Флаг Евросоюза. Архивное фото
© AFP 2018 / Philippe Huguen
ЕК готовит законопроект по снижению использования одноразового пластика
Как считают специалисты, трубочки, хотя и не являются наибольшей по объему частью мирового пластикового мусора в мировом океане, занимая в этом списке четвертое-пятое место, из-за своих размеров представляют значительную опасность для миллионов живых существ на планете.

По данным общественной организации One Less Straw ("Одной трубочкой меньше"), каждый год в результате проглатывания кусков пластикового мусора в мире гибнет 100 тысяч морских животных и около миллиона морских птиц, а остатки трубочек составляют значительную часть этого пластика.

Так, согласно американской статистике, ежедневно в США используется до 500 млн соломинок для напитков. Общеевропейское исследование в свою очередь показало, что в ЕС ежегодно используется 36 млрд трубочек, и большая их часть не подлежит утилизации.

Плавающий в воде мусор. Архивное фото
© www.helixcharter.net
В Госдепе считают, что к 2050 году пластика в океане будет больше, чем рыбы
И, пожалуй, основная претензия к трубочкам заключается в том, что они не столь нужны при потреблении напитка, и в большинстве случаев, если речь не идет о людях с ограниченными возможностями, без них можно обойтись.

Наиболее экологически сознательным гражданам советуют не покупать продукты с уже прикрепленной трубочкой и заранее сообщать в барах и ресторанах, что соломинка для коктейля не понадобится.

Тем же, кто не готов отказаться от этого приспособления, предлагается пользоваться бамбуковыми, стеклянными или металлическими многоразовыми трубочками, а также одноразовыми соломинками из биоразлагаемых материалов — например, картона или кукурузного крахмала.

При этом, несмотря на масштабную борьбу, развернутую против трубочек, экологи призывают не зацикливаться на них, а комплексно решать проблему пластикового отходов.

© РИА Новости / Владимир АстапковичСогласно статистике, ежедневно в США используется до 500 млн соломинок для напитков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Согласно статистике, ежедневно в США используется до 500 млн соломинок для напитков

С чем еще борются во имя природы

Кампании по отказу от тех или иных предметов в пользу экологии проводятся в последнее время достаточно часто. Говоря о том же пластике, можно вспомнить продолжающуюся по сей день борьбу с пластиковой упаковкой, в частности с полиэтиленовыми пакетами. В одних странах ее результатом стали запреты на использование подобной продукции и введение штрафов за ее использование, в других — активный переход на экологические и перерабатываемые виды упаковки.

Полиэтиленовые пакеты. Архивное фото
CC BY 2.0 / velkr0 / bags
Российские торговые сети рассказали об избавлении от пластиковых пакетов
В России пока ограничились отменой бесплатной раздачи пластиковых пакетов на кассах крупных ритейлеров, хотя звучали предложения о полном запрете их производства в стране.

Нередки массовые кампании против промышленности и энергетиков, особенно после масштабных техногенных катастроф. К примеру, после аварии на атомной электростанции "Фукусима" в Японии в 2011 году во всем мире был поднят вопрос об отказе от использования АЭС. Во многих странах, являющихся лидерами ядерной энергетики, в том числе США, Великобритании, Франции, Германии и той же Японии, были закрыты или остановлены десятки атомных реакторов.

Конечно, достается и автомобилям как одному из основных источников загрязнения окружающей среды. К примеру, только недавно отгремел крупнейший скандал, получивший название "Дизельгейт" и связанный со специальным программным обеспечением, занижавшим содержание вредных веществ в выхлопах дизельных двигателей концерна Volkswagen во время тестовых процедур.

Работа машиностроительного завода в Германии. Архивное фото
© AP Photo / Matthias Schrader
В Германии подсчитали убытки из-за "дизельного скандала"
Кампания обернулась многомиллиардными штрафами и отзывами автомобилей для самого Volkswagen, обвинениями в адрес ряда других автопроизводителей и, по сути, привела к постепенному отказу от использования дизельных двигателей на легковых автомобилях во всем мире.

В целом можно сказать, что любая новость об угрозе экологии, ставшая достоянием широкой общественности, порождает новые кампании по борьбе с причинами и последствиями самой угрозы. И еще не раз эта борьба приведет к изменениям мировой повестки и законодательства отдельных стран.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

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© МИА Россия Сегодня 2018
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