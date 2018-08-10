Добровольцы обустроили конно-пешую экотропу в нацпарке "Сайлюгемский"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Волонтерский проект национального парка "Сайлюгемский" собрал в июле четырех добровольцев из Перми, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба парка.

Волонтеры обустраивали конно-пешую экологическую тропу "Большое горное путешествие" в Аргутском кластере и урочище Кара-Айры. На данном участке национального парка проходит восьмикилометровый маршрут знаменитой Ороктойской тропы к Белухе общей протяженностью около 140 километров (Тюнгур — Ак-Кем — Тюнгур).

Добровольцы и сотрудники парка соорудили две дополнительные туристические стоянки: оборудованы костровища, места для отдыха и приема пищи, санитарные зоны (мусорные ямы, туалеты). На участке протяженностью около 3 километров тропа расчищена от зарослей карликовой березы и камней. Работа проходила в сложных погодных условиях высокогорья.