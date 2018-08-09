В Сочи пройдет просветительская акция “Я — Вода 2018”

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Четвертая просветительская акция Минприроды России "Я — Вода 2018" пройдет в Сочи с 10 по 19 августа, сообщает пресс-служба министерства.

В ходе акции в центре города будут работать интерактивные развлекательные площадки, на которых в рамках образовательных программ расскажут о бережном отношении к воде и личной ответственности за сохранение чистой воды для будущих поколений.



"Ежегодно жители Сочи и Краснодарского края являются одними из самых активных участников мероприятий: акций по уборке берегов "Вода России", конкурса детских рисунков "Разноцветные капли", экологических уроков. Поэтому не удивительно, что на эти десять дней именно Сочи превратится в водный просветительский центр страны, приняв эстафету ежегодной акции "Я — Вода" у Казани, Крыма и Москвы. Для жителей и гостей города мы подготовили увлекательную интерактивную программу, которая будет интересна посетителям всех возрастов", — заявил директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрий Кириллов.



Просветительская акция проводится в рамках федеральной целевой программы "Вода России" для привлечения внимания к теме важности экономии воды.