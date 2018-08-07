Центр сбора, переработки и сортировки отходов появится в Приморье

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Экологический центр по сбору, сортировке и переработке твердых коммунальных и промышленных отходов появится в Надеждинском районе Приморского края, сообщает пресс-служба региона. По расчетам, в год центр сможет перерабатывать до 70 тыс. тонн электронных, полимерных отходов и бумаги.

Помимо утилизации и захоронения на объекте будет вестись переработка мусора и производство продукции из вторичного сырья, в частности из резиновой крошки.

При создании центра в Приморье планируется применить успешный опыт аналогичных экоцентров в Японии, Южной Корее и Канаде. Для минимизации себестоимости продукции в ходе переработки отходов рассматриваются возможности генерации собственной электроэнергии.

Запуск экологического центра в Надеждинском районе намечен на 2020 год.