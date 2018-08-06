Семь птенцов краснокнижного черного аиста появились в "Брянскому лесу"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Черный аист занесен в Красные книги и России, и Брянской области. Птица вызывает особый интерес орнитологов и наблюдателей.

В заповеднике "Брянский лес" (Брянская область) постоянно исследуют сохранившиеся прошлогодние гнезда, а также урочища, где ранее гнездился черный аист, сообщает пресс-служба Минприроды РФ. Кроме того, ведется поиск новых гнезд.

Сохранившиеся гнезда орнитологи заповедника проверяют обычно дважды за сезон размножения: в конце апреля или первой половине мая — на предмет занятости, и во второй половине июля — для установления успешности размножения.

Последняя проверка показала, что в двух жилых гнездах черного аиста ‒ пополнение. Всего семь молодых птиц встали на крыло: три из одного гнезда и четыре из другого.

"Черный аист — знаковая птица для заповедника "Брянский лес", символ нашей особо охраняемой природной территории. В скором времени брянские черные аисты отправятся на зимовку в далекую Африку — путь неблизкий и непростой, и мы очень хотим, чтобы он сложился удачно и для птиц, вставших на крыло в этом году", ‒ отметила заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника "Брянский лес" Екатерина Пилютина.

Гнезда черных аистов на территории заповедника бывают заселены регулярно. Но далеко не каждый год бывает удачным для выведения потомства. Случались годы, когда на территории заповедника не выводились птенцы или выводились, но погибали по разным естественным причинам.