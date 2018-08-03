Волонтеры подготовили "Тропу леопарда" к приему первых посетителей

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Завершила работу вторая смена волонтерского лагеря, организованного в Кавказском государственном заповеднике в рамках всероссийского проекта "Экодемия".

25 человек из 10 регионов страны собрались на кордоне Гузерипль (Республика Адыгея), чтобы обустроить новый эколого-просветительский маршрут "Тропа леопарда", сообщает пресс-служба заповедника.

Волонтеры нанесли разметку и маркировку тропы, выровняли и расчистили ее от кустарника и поваленных деревьев, крутые участки оборудовали ступенями, укрепили осыпающиеся склоны, обустроили переходы через ручьи.

"Мы рады, что оказались в числе 12 пилотных природных территорий, выбранных Минприроды РФ для реализации проекта "Экодемия". Волонтеры сделали большое дело и заложили начало нового маршрута, который будет обязательно доработан и открыт в самое ближайшее время", — отметил директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

Помимо основной задачи по благоустройству тропы, волонтеры активно участвовали в жизни кордона Гузерипль — помогали заготавливать и убирать сено, кололи дрова, вязали веники для животных вольерного комплекса, обкашивали территорию веревочного парка и даже успели построить туалет на стоянке "Инструкторская щель".

Вознаграждением стал поход на Фишт-Оштеновский массив с остановкой на приюте "Фишт", где каждый нашел себе приключение по душе и силам: посещение Малого ледника, купание в бурлящей реке Белой, восхождение на Оштен, а некоторые даже покорили Фишт.