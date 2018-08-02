Опубликованы требования о сохранении редких видов флоры и фауны в лесах

Минприроды РФ представило требования к лесопользователям о сохранении "краснокнижных" растений и путей миграции животных. Соответствующий проект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает пресс-служба министерства.

Реализация положений документа будет способствовать сохранению лесных насаждений и почв, среды обитания животных и других природных объектов в лесах.

Проект предусматривает ряд мер, направленных на сохранение лесных насаждений при лесосечных работах, сплошных рубках и рубках ухода за лесными насаждениями, при проведении мероприятий по охране и защите лесов от пожаров, а также по проведению работ по лесовосстановлению.

Согласно документу, при проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений лесопользователи обязаны обеспечивать сохранение целевых пород, семенных и "краснокнижных" деревьев, кустарников и лиан.

Помимо этого в целях сохранения лесных почв не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя вне волоков и погрузочных площадок, невыполнение работ по очистке лесосеки. Проектом также предусматривается обустройство гидротехнических и противоэрозионных систем, защищающих возвращаемые и прилегающие земли от размыва, затопления, заболачивания.

При размещении, проектировании и строительстве транспортной инфраструктуры, линий электропередачи и связи, гидротехнических сооружений в лесах документ обязывает осуществлять мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции животных и мест их постоянной концентрации, в том числе в период размножения и зимовки.

Отмечается, что в целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных видов выделяются защитные участки в составе лесных земель, а также не допускаются действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания "краснокнижных" объектов животного мира.

Кроме того, при использовании лесов для охотничьего хозяйства должны осуществляться меры противопожарного обустройства лесов, а также мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов.

Документ также устанавливает требования к арендаторам лесных участков, предоставленных для организации охотничьего хозяйства, о приведении их в прежнее состояние, пригодное для использования по целевому назначению.