Эксперт: планируется осуществить авиаучет белого медведя
© РИА Новости / Вера Костамо
(обновлено: 18:26 01.08.2018)
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Эксперт: планируется осуществить авиаучет белого медведя

Какие сложности возникают при изучении белого медведя, как это животное приспосабливается к изменениям условий и почему нельзя подкармливать самого крупного наземного хищника? Об этом в интервью, опубликованном на официальном сайте программы "Белый медведь", рассказал старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук Илья Мордвинцев.

— Как происходит мечение белых медведей?

— Происходит по-разному. У нас есть ряд методик, по которым мы проводим мечение. Если говорить о последней экспедиции, которая была на Ямале, то там мы использовали вертолет. Это самый эффективный способ, но и самый дорогостоящий.

Эффективный — потому что позволяет исследовать большую территорию, долго зверя не гонять, быстро обездвижить. А потом отслеживать поведение, как-то корректировать передвижение до момента полного засыпания.

Есть другие варианты: отлов на приваде, мечение с транспортных средств.

— Как проходит процесс наблюдения за белыми медведями?

— Белый медведь является индикатором состояния арктических экосистем в условиях изменения климата и антропогенного воздействия. Мы по перемещению хищника смотрим, как он адаптируется к переменам. 

Белый медведь у селя Рыркайпий
© Фото : Татьяна Миненко
Скопление белых медведей у чукотского села – тревожный сигнал для популяции

Медведь находился до определенного дня на одной территории, но потом резко изменил направление, начал выбирать другие типы льда. На основе этого, вместе с анализом спутниковых данных по изучению ледового покрова, мы можем оценить, как и когда медведь стал приспосабливаться к изменениям среды.

При этом мы также пытаемся изучить и влияние антропогенных факторов на состояние белого медведя, для того чтобы предложить меры по его сохранению.

— Почему на Ямале раньше на медведиц не удавалось надеть ошейники?

— Мы провели два сезона на острове Белый. Там постоянно наблюдали белых медведей, практически ежедневно. Они все время перемещались вдоль побережья. Транспортных средств у нас там не было, животные проходили между нами и берегом моря, и если бы они получили инъекцию, могли уйти в воду и погибнуть. Это исключено по всем нашим правилам работы.

Поэтому за два сезона работы на острове Белый, наблюдая там от 5 до 12 особей, мы так ни одного медведя обездвижить и не смогли.

Также в 2017 году мы облетали побережье Ямала вдоль восточного и западного побережий. Период был выбран по аналогии с предыдущими годами. Но весна в этих районах наступила довольно поздно — побережье Ямала еще не открылось ото льда, не было пространств открытой воды, на которых бы белый медведь мог охотиться, поэтому мы так ни одного зверя и не встретили. Хотя тогда тоже был использован вертолет. 

© Фото из личного архива Ильи МордвинцеваИлья Мордвинцев, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук
© Фото из личного архива Ильи Мордвинцева
Илья Мордвинцев, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук

— Как обстоит ситуация с проведением учета численности белых медведей?

— Все, что нам удалось в этом году сделать, — осуществить первый подход к учету численности медведей в Карском море. Мы использовали легкомоторный самолет и пролетели в мае от Печорского моря (от Новой Земли и Вайгача) до мыса Стерлигова (это практически около Северной Земли). Наши сотрудники проложили маршруты вдоль кромки припая, чтобы подсчитать медведей.

Это первый опыт использования легкомоторного самолета для учетных работ медведя. Учет численности предполагает охват больших территорий. Для этого необходимо задействовать авиационные средства, которых у нас сегодня нет. Плюс необходимы серьезные финансовые затраты.

В планах, конечно, есть желание организовать проект и осуществить авиаучет, от Земли Франца-Иосифа до Северной Земли по кромке льда в период минимального ледового покрова, то есть где-то в сентябре. В этот период максимальное количество медведей скапливается на кромке дрейфующего льда.

— Какая популяция — карско-баренцевоморская, лаптевская или чукотско-аляскинская — в центре внимания во время экспедиций?

— Мы уделяем внимание и работаем со всеми популяциями белого медведя, но чукотско-аляскинская популяция для нас самая ответственная.

Есть российско-американское соглашение по изучению и сохранению этой популяции. Ежегодно проходят встречи научной группы и комиссии. Специалисты обсуждают состояние чукотско-аляскинской популяции, разрабатывают подходы к сохранению.

Отдельное внимание уделяется принятию решения по квоте на добычу белого медведя для коренных жителей Аляски и Чукотки.

На заседаниях научной рабочей группы американские коренные жители выступают за увеличение квоты. Американская сторона считает, что популяция находится в стабильном состоянии и даже растет.

В мае 2016 года бы проведен совместный учет тюленей в Чукотском море. Американцы летали по своей акватории, наши эксперты провели исследования над российской акваторией Чукотского моря. Параллельно был проведен и учет белого медведя. Так что на сегодня у нас есть данные по количеству медведей в апреле и мае практически по всей российской акватории Чукотского моря. При этом американская сторона свои данные еще не представила. Когда мы получим информацию обеих сторон, то с определенной вероятностью сможем определить численность чукотско-аляскинской популяции.

Российская сторона, полагаясь на полученные данные, не против выделения равной квоты на российскую и американскую стороны. Но по законам Российской Федерации добыча белого медведя на Чукотке запрещена. Пока в Правительстве РФ этот вопрос не решен.

Поэтому увеличивать квоту наше научное сообщество не хотело бы.

— Изменение климата повлияло на рацион белого медведя?

— Белый медведь — самый крупный хищник на нашей планете.

Но этот вид в зависимости от ситуации изменяет поведение и, конечно, рацион. Когда белые медведи находятся в нормальных для себя условиях, это полноценный хищник.

Но когда белый медведь по каким-то причинам остается на берегу, где нет доступных морских млекопитающих (нерпы или лахтака) зверь вынужден адаптироваться. 

В последние годы мы наблюдаем такую ситуацию: белые медведи не успевают уйти за льдом. В основном это молодые особи, но встречаются и самки с медвежатами. В таких условиях хищник начинает питаться яйцами птиц (особенно гусиных, водоплавающих), птенцами, ищет леммингов.

Эксперт: Изменение климата грозит снижением популяции белого медведя
© РИА Новости / Вера Костамо
Эксперт: Изменение климата грозит снижением популяции белого медведя

Когда они не могут получить и такую пищу, то пытаются найти выброшенные останки морских млекопитающих, рыб. Если не находят и этого, начинают искать морскую растительность — ту же ламинарию. Порой им приходится переходить на обычную траву. В общем, белые медведи ищут любой объект, доступный для питания.

Но здесь есть проблема. Находясь в поиске еды в районах, где работают и обитают люди, хищники все чаще приходят в поселения.
В последнее время довольно много внимания уделяем именно этой проблеме — проблеме взаимоотношений человека и белого медведя.

— Но люди часто сами начинают подкармливать зверя.

— Подкармливание белого медведя — это вред, в первую очередь самому человеку, во вторую очередь — медведю, потому что, даже один раз получив еду, медведь будет возвращаться к этому месту и человек, в конце концов не сможет с этим справиться. Даже если своими силами и техническими средствами получится отогнать белого медведя, у хищника остается понимание, что у людей есть еда. Продолжая свой путь по Арктике, этот медведь обязательно найдет человека с едой, которую он уже опробовал.

Поэтому мы пишем везде: подкармливание белого медведя в любом возрасте, в любом состоянии категорически запрещено! Вы причиняете этим большой вред, а не пользу животным.

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