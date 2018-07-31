Зубры из Окского заповедника пополнят вольно живущее стадо на Кавказе

Группа из шести особей чистокровных зубров 30 июля отправлена из Окского заповедника Рязанской области в региональный заказник Турмонский Республики Северная Осетия – Алания для создания уже второго вольно живущего стада, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Больше месяца животные находились в карантине под пристальным наблюдением специалистов. Зубрам предстоит преодолеть около 1900 км, выпуск первой группы в Северной Осетии планируется 2 августа. Осенью ожидается отправка еще четырех животных.

Ранее специалистами была сформирована смешанная группа животных: пять зубров родились и выросли в питомнике Окского заповедника, а пять самок в декабре прошлого года приехали Рязанскую область из природного парка Эриксберг (Швеция).

Создание вольно живущих групп зубров ведется на территории России с 1952 года. В настоящее время около 900 зубров входят в вольные стада, живущие на территории Орловской, Брянской, Калужской, Владимирской, Вологодской, Смоленской, Тверской областей, а также в республиках Северная Осетия — Алания и Карачаево-Черкесия.