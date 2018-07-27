Беспилотники помогают выявлять нарушения в акватории Волги

Минприроды России проверило готовность Костромской области к реализации проекта "Сохранение Волги", сообщает пресс-служба ведомства.

Видеоконференция, посвященная экологическим проблемам Костромской области, прошла под председательством первого заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Храмова.

В июле 2018 года территория Волжского бассейна во всех регионах была комплексно исследована. В результате сформирован перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на Волгу и её притоки. Выявлено более 500 нарушений природоохранного законодательства. Общая сумма ущерба, нанесённого водному объекту, — 1 миллиард 172 миллиона рублей. Росприроднадзор составил реестр основных загрязнителей Волги.

Реализация проекта "Сохранение Волги" предусматривает аэрофотосъемку прибрежной полосы и части водной территории. На сегодняшний день работы завершены в 15 субъектах РФ в границах реки. С помощью беспилотников удалось зафиксировать нарушения по 46 категориям.