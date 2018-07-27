Заповеднику "Приволжская лесостепь" исполнилось 29 лет

Государственному природному заповеднику "Приволжская лесостепь", который расположен в Пензенской области, в лесостепной зоне Среднего Поволжья России, исполнилось 29 лет, сообщается на сайте "Заповедная Россия".

Особо охраняемая природная территория была создана 26 июля 1989 года для сохранения зональных степей северного типа и лесных комплексов. Заповедник включает пять кластеров, расположенных в западной части Приволжской возвышенности, на территории Пензенской области и частично (охранная зона) в Ульяновской области. Общая площадь заповедника — 8326 гектаров.

Заповедник "Приволжская лесостепь" является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.

В заповеднике обитают такие занесенные в Красную книгу России виды, как жук-олень и красотел пахучий, бабочки подалирий, аполлон, медведица-госпожа, голубянка мелеагр, пять редких видов шмелей.