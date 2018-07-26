Озеро в Казани очистят от мусора

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Экологическая акция по уборке прибрежной зоны и дна озера Изумрудное пройдет 28 июля в Казани, сообщается на официальном сайте органов местного самоуправления города.

Помощь в очистке озера будут осуществлять аквалангисты Федерации подводного спорта и члены отделения Русского географического общества в Республике Татарстан. Планируется очистить до 5 тысяч квадратных метров площади дна.

В рамках акции будет проведен игровой квест, в котором участники будут соревноваться в уборке прибрежной зоны озера на скорость, стараясь собрать как можно больше мусора.

Кроме экоактивистов, в уборке примут участие сотрудники министерства экологии и природных ресурсов республики.

По данным официального сайта органов местного самоуправления Казани, экологическая акция на озере Изумрудное — четвертая по счету в этом году. Целью проекта является пробуждение интереса к бережному отношению к природе.