В России усилят защиту особо охраняемых природных территорий

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Новый закон об особо охраняемых природных территориях запрещает передачу в частную собственность земельных участков, расположенных в заповедниках и национальных парках РФ, сообщает пресс-служба Государственной Думы.

Законопроект №826412-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" сегодня прошел окончательное чтение в Госдуме.

По сообщению пресс-службы, документ запрещает переводить ООПТ в лесной фонд для дальнейшего строительства. В частности, будут запрещены спортивные сооружения, свалки и скотомогильники.

Также по этому закону природные ресурсы, расположенные в границах особо охраняемых территорий, принадлежат государству.

Как отметил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, при работе над текстом этого документа удалось найти баланс между защитой особо охраняемых природных территорий и защитой граждан, которые проживают в границах этих территорий.

Согласно закону, физические лица смогут посещать ООПТ в соответствии с установленным режимом особой охраны и при наличии особого разрешения. Эти правила не относятся к работникам и лицам, проживающим на территории нацпарков.

Кроме того, теперь в национальные парки будут преобразованы Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, государственный природный заповедник "Столбы", государственный природный биосферный заповедник "Командорский" и государственный природный заповедник "Гыданский".