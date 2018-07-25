Минприроды РФ: ликвидация городских свалок – приоритетная задача

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.Совершенствование системы управления отходами станет основным направлением работы в рамках национального проекта "Экология". Об этом заявил на рабочей встрече в профильном комитете Совета Федерации заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Он отметил, что это позволит достигнуть наилучших показателей работы отрасли, когда 80% образующихся отходов будет перерабатываться и использоваться вторично, а захоронение отходов минимизируется.

Реализация нацпроекта позволит решить главную задачу — повысить качество жизни граждан за счет эффективной охраны окружающей среды.

"Реализация национального проекта "Экология" является самым важным направлением работы министерства на ближайшие шесть лет", — отметил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.

По его словам, ведомство рассматривает ликвидацию объектов накопленного экологического вреда, прежде всего городских свалок, как приоритетную задачу. На первом этапе планируется ликвидировать 191 городскую свалку, а в дальнейшем обеспечивать исключение случаев нелегального захоронения отходов.

Не допустить формирования свалок, по расчетам Минприроды РФ, позволит развитие электронной системы экологического контроля "Наша природа". Система обеспечит эффективное взаимодействие между гражданами и органами федерального и регионального экологического надзора для борьбы с нелегальными свалками. Кроме того, ведомство внесло в правительство законопроект о создании федеральной системы управления опасными отходами I и II класса опасности.