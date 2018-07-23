В Подмосковье прошел слет координаторов движения "Чистые игры"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Подмосковье прошел межрегиональный слет координаторов волонтерского движения "Чистые игры". Участники обсудили планы развития проекта в России и за рубежом, поделились опытом организации и провели совместную обучающую игру, сообщает пресс-служба движения.

На два дня, 20-21 июля, в творческую усадьбу "Гуслица" в Московской области съехались два десятка координаторов из разных уголков страны — Челябинска, Волгограда, Санкт-Петербурга, Вологды, Торжка, Ставрополя и других городов.

В масштабах страны в экологическом квесте "Чистые игры" уже поучаствовало более 90 городов и сел из 52 регионов. В этом году прошло 100 игр. Сейчас проект "Чистые игры" вышел на международный уровень. Квесты прошли на Украине, в Индии и Нигерии, готовится старт игр в Японии, Танзании и Норвегии.

"Очень здорово, что мы смогли собраться на этот летний неформальный слет. Люди из разных городов сами организовались, чтобы сюда приехать, а это значит, что это действительно нужно и мы можем сделать многое", — отметил лидер проекта Дмитрий Иоффе.

Следующая встреча организаторов состоится в ноябре этого года, на которой будут подведены итоги года. В этом сезоне ожидается еще несколько десятков игр в разных городах, так как "Чистые игры" являются официальным партнером международной акции Всемирный день чистоты, которая пройдет одновременно в сотнях городов и стран по всему миру 15 сентября текущего года.