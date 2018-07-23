Пять государств подписали документ о сохранении Каспийского моря

20 июля представители прикаспийских государств подписали протокол об оценке воздействия на окружающую среду Каспийского моря. Церемония состоялась в рамках внеочередной сессии конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Документ обеспечит продолжение практической реализации положений Тегеранской конвенции по защите экологии морской акватории, а также поможет рациональному природопользованию в регионе.

После подписания министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подтвердил неизменный приоритет природоохранной деятельности в Каспийском регионе и назвал диалог прикаспийских государств примером успешного регионального партнерства.

"Подписание протокола — это реально действующий механизм международного природоохранного влияния на деятельность по предотвращению и снижению загрязнения, сохранению и восстановлению морской среды Каспийского моря", — подчеркнул он.