Минприроды России представило рейтинг регионов по переработке пластика

Министерство природных ресурсов и экологии РФ провело оценку количества предприятий переработки пластмассы в регионах в связи с переходом субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предоставленной субъектами РФ информации, в настоящее время в России по количеству предприятий по переработке пластмассы лидируют Московская, Свердловская и Ростовская области, Республика Татарстан.

"На данный момент в нашей стране функционирует 78 предприятий в 28 регионах России. Это явно недостаточное количество, отрасль по переработке отходов должна развиваться активней, и мы со своей стороны как госрегулятор должны обеспечить условия для прихода в новую отрасль управления отходами малого и среднего бизнеса. Задача сложная, но мы уже в процессе перехода на цивилизованные методы работы в этой сфере", — отметил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

По данным самих компаний-переработчиков, сегмент переработки отходов пластмасс обладает существенным потенциалом роста — в два-пять раз в течение ближайших пяти лет для различных типов.

Напомним, ранее Минприроды России подготовило законодательную базу для введения раздельного сбора мусора, которая дает возможность производителям и переработчикам отходов организовывать пункты раздельного сбора.

Министр также отметил, что производителям для вовлечения пластика в оборот необходимо наладить систему пунктов сбора вторичного сырья.