Для снижения вреда на Телецком озере построят набережные и пирсы

В рамках первого этапа программы сохранения Телецкого озера Республика Алтай получит 100 миллионов рублей для оздоровления и развития соответствующих территорий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В этом году Республика Алтай получит первый транш, 100 миллионов рублей, на реализацию проекта по сохранению нашего уникального водоема — Телецкого озера, который реализуется по прямому поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", — приводятся в сообщении слова главы региона Александра Бердникова.

Телецкое озеро — один из центров туризма в Горном Алтае, который ежегодно посещают десятки тысяч человек. Местные жители предоставляют туристам услуги — водные прогулки на моторных лодках и катерах, поэтому число маломерных судов на озере постоянно увеличивается.

"Для того чтобы снизить негативное воздействие на озеро, мы предусматриваем не только строительство красивых набережных и пирсов в границах населенных пунктов, но также оборудуем специальное место, где катера будут проходить техосмотр, с тем чтобы к плаванию допускались только исправные суда. Это важно не только с точки зрения экологии, но и безопасности людей", — добавил Бердников, уточнив, что проект рассчитан на несколько лет, его реализация находится под личным контролем руководителя Республики Алтай.

По информации пресс-службы, в настоящее время ведется проектирование благоустройства прибрежных сел Иогач и Артыбаш, в работе находится и проект набережной, ее строительство планируется начать в этом году.