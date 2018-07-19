Эксперты ОНФ рассказали о контроле реализации майского указа президента

По его словам, участники форума в ходе лекции прежде всего заинтересовались вопросами реализации реформы в сфере обращения с отходами на территории Московской области.
"Тема отходов является, наверное, одной из наиболее актуальных для всей Московской области. Поэтому неудивительно, что молодежь хочет наиболее глубоко погрузиться в эту тематику и даже участвовать в контроле. Мы пригласили всех желающих воспользоваться нашим ресурсом "Интерактивная карта свалок", а наиболее заинтересованным влиться в наш актив и стать общественными экологическими инспекторами", — отметил Миронов.