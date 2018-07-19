Эксперты ОНФ рассказали о контроле реализации майского указа президента

Эксперты центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты на молодежном форуме "Я – гражданин Подмосковья" рассказали о деятельности Общероссийского народного фронта по контролю за реализацией майского указа президента, а также презентовали центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса и проекты "Генеральная уборка" и "Зеленый щит". Об этом сообщается на сайте организации.

"Хотел бы отметить, что мы получили возможность не только контролировать исполнение майского указа президента, но и внести предложения по его реализации. Так, мы совсем недавно направили свои предложения в национальный проект "Экология" и рассчитываем, что они будут включены в итоговую версию проекта. Среди этих предложений есть и усиление общественного контроля за всей экологической сферой на территории нашей страны. Поэтому мы надеемся, что именно молодежь активно подключится как к контролю за исполнением указа президента, так и к мониторингу и выявлению экологических нарушений", — отметил координатора центра Дмитрий Миронов.

По его словам, участники форума в ходе лекции прежде всего заинтересовались вопросами реализации реформы в сфере обращения с отходами на территории Московской области.

"Тема отходов является, наверное, одной из наиболее актуальных для всей Московской области. Поэтому неудивительно, что молодежь хочет наиболее глубоко погрузиться в эту тематику и даже участвовать в контроле. Мы пригласили всех желающих воспользоваться нашим ресурсом "Интерактивная карта свалок", а наиболее заинтересованным влиться в наш актив и стать общественными экологическими инспекторами", — отметил Миронов.