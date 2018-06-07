На мусорном полигоне под Клином запустили большой высокотемпературный факел

На полигоне "Алексинский карьер" в городском округе Клин завершили монтаж и начали тестирование большого высокотемпературного факела мощностью 2 тысячи кубических метров в час для утилизации свалочного газа, сообщает министерство экологии Подмосковья.

Как заявил глава ведомства Александр Коган, в течение ближайших недель будут проведены все пусконаладочные работы и факельная установка выйдет на проектную мощность.

"Обезвреживание свалочного газа внутри завода будет проходить при температуре свыше 1000 градусов и времени пребывания газа внутри факела более 0,3 секунды, что обеспечивает полную переработку свалочного газа и соответствует строгим экологическим нормам выбросов Российской Федерации и Евросоюза", — отметил он.

Также глава минэкологии Подмосковья добавил, что в конце июля запланирована поставка и монтаж еще одного большого высокотемпературного факела мощностью 2,5 тысячи кубических метров. Его запуск позволит значительно сократить выбросы с полигона в атмосферный воздух.