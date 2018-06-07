В Московской области обнаружили новую популяцию редкой орхидеи

В Московской области обнаружили новое местообитание краснокнижной орхидеи, сообщается на официальном сайте Года экологии.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, при обследовании территории в Ленинском районе обнаружено неизвестное ранее место произрастания одной из самых красивых и редких орхидей Московской области — венериного башмачка настоящего. Всего в этой популяции выявлено более 20 цветущих растений и свыше 40 вегетативных побегов.

Венерин башмачок настоящий — охраняемый вид растений, занесенный не только в Красную книгу Московской области, но и в Красную книгу России. Этот вид впервые был взят под охрану в 1878 году в Швейцарии. Цветы запрещено срывать, а сами растения — выкапывать и пересаживать.

Для сохранения подобных биотопов в Ленинском районе сейчас проектируется особо охраняемая природная территория. Создание ООПТ позволит оградить редкие виды от возможного негативного воздействия.

Александр Коган отметил, что наибольшую опасность для венериного башмачка представляют люди, выкапывающие этот красивый цветок для пересадки на садовых участках или для приготовления на основе сока орхидеи лекарственных средств. Между тем венерин башмачок зацветает лишь на пятнадцатом году произрастания, поэтому растение настолько редкое и уязвимое.