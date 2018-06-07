На "Земле леопарда" фотоловушка впервые зафиксировала тигрицу и троих котят

В нацпарке "Земля леопарда" фотоловушка впервые зафиксировала тигрицу и троих котят, сообщается на сайте Минприроды РФ.

Камера запечатлела, как три тигренка вместе с матерью внимательно изучают меточное дерево — "площадку коммуникации", на которой разные животные оставляют запахи и следы для общения между собой. Среди "посланий" на таких деревьях, как правило, бывает информация о полосатом хозяине этой территории, его конкурентах, а также о самках.

Из-за осторожности самок детеныши амурского тигра фиксируются камерами сравнительно редко, но в этот раз специалистам повезло. Первой к месту встреч подошла тигрица. Словно подавая пример, она обнюхала ствол, после чего к ней присоединился один, а затем и два других котенка. Тигрята оказались явно заинтересованы "сообщениями", оставленными на коре.

По данным специалистов, тигрице на снимках около семи лет. Она ежегодно отмечается на фотоловушках на территории "Земли леопарда" и значится в базе национального парка под номером T 19F. За время наблюдений с 2013 года у этой самки уже был один выводок тигрят, и нынешние малыши — ее второе потомство. Теперь специалисты рассчитывают проследить за жизнью ее тигрят. Помогут им в этом уникальные узоры полосок, которые не меняются у тигров с рождения.