На "Земле леопарда" фотоловушка впервые зафиксировала тигрицу и троих котят

Из-за осторожности самок детеныши амурского тигра фиксируются камерами сравнительно редко, но в этот раз специалистам повезло. Первой к месту встреч подошла тигрица. Словно подавая пример, она обнюхала ствол, после чего к ней присоединился один, а затем и два других котенка. Тигрята оказались явно заинтересованы "сообщениями", оставленными на коре.
По данным специалистов, тигрице на снимках около семи лет. Она ежегодно отмечается на фотоловушках на территории "Земли леопарда" и значится в базе национального парка под номером T 19F. За время наблюдений с 2013 года у этой самки уже был один выводок тигрят, и нынешние малыши — ее второе потомство. Теперь специалисты рассчитывают проследить за жизнью ее тигрят. Помогут им в этом уникальные узоры полосок, которые не меняются у тигров с рождения.