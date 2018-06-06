РЖД снизит выбросы и сократит использование полиэтиленовых пакетов

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В 2018 году "РЖД" планируют снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2% и сократить на 10% использование полиэтиленовых пакетов в хозяйственной деятельности, говорится в сообщении компании.

5 июня на всей сети железных дорог России ежегодно проводится Всемирный день охраны окружающей среды. В рамках праздника ОАО "РЖД" утвердило экологическую стратегию до 2030 года.

"В 2018 году планируется снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2%, сбросы загрязненных сточных вод в окружающую среду — на 3%. Также на 10% сократится использование полиэтиленовых пакетов в хозяйственной деятельности подразделений филиалов ОАО "РЖД", — уточнили в пресс-службе компании.

Помимо этого в текущем году будут ликвидированы девять объектов накопленного экологического ущерба и 79 объектов, на которых загрязнение продолжается. Также предусматривается выполнение комплекса мероприятий для снижения шумового воздействия на окружающую среду.