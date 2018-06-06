Первым общественным экоинспекторам Минприроды РФ вручили удостоверения

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров и начальник департамента ведомства по Центральному федеральному округу Денис Алексеев вручили первые удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды 10 гражданам, прошедшим аттестацию.
Главная задача — создать систему народного экологического контроля, обеспечить возможности участия граждан в выявлении и пресечении правонарушений в области охраны окружающей среды.
Экодружинники будут оказывать содействие Росприроднадзору в фиксации нарушений, они смогут контролировать соблюдение требований законодательства как в составе рабочих групп и комиссий, так и самостоятельно.
Поручение об усилении роли общественности в природоохранном контроле было одним из первых после вступления в должность главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина.
"Системная работа с общественным контролем должна выйти на новый уровень эффективности во всех субъектах Российской Федерации", — подчеркивает Кобылкин.