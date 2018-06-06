Первым общественным экоинспекторам Минприроды РФ вручили удостоверения

Первым общественным экологическим инспекторам Минприроды России вручили удостоверения в День эколога, 5 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров и начальник департамента ведомства по Центральному федеральному округу Денис Алексеев вручили первые удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды 10 гражданам, прошедшим аттестацию.

Ранее министерство разработало правила организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды и утвердило соответствующий приказ.

Главная задача — создать систему народного экологического контроля, обеспечить возможности участия граждан в выявлении и пресечении правонарушений в области охраны окружающей среды.

Экодружинники будут оказывать содействие Росприроднадзору в фиксации нарушений, они смогут контролировать соблюдение требований законодательства как в составе рабочих групп и комиссий, так и самостоятельно.

Поручение об усилении роли общественности в природоохранном контроле было одним из первых после вступления в должность главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина.

"Системная работа с общественным контролем должна выйти на новый уровень эффективности во всех субъектах Российской Федерации", — подчеркивает Кобылкин.