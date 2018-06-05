Три министерства разработают тактику решения проблем обращения с отходами

К 20 июня Минстрой, Минприроды и Минпромторг России разработают консолидированный подход к решению проблем обращения с отходами. К такому выводу пришли главы ведомств на заседании 4 июня, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Для учета всех условий перехода на новую систему обращения с отходами на трехстороннем совещании было решено создать рабочую группу, в состав которой войдут представители министерств и эксперты.

"Оперативно должны быть разобраны полномочия структур, установлена ответственность, прописаны первоочередные меры. Согласованное решение с четким пониманием шагов будет представлено группой 20 июня 2018 года. <…> Мы приложим все усилия, чтобы отработать все вопросы качественно и в срок, а также учтем наиболее успешный опыт регионов в решении подобных проблем", — заявил глава в Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

На совещании представители ведомств пришли к общему мнению о реализации единого подхода, основанного на необходимой и достаточной законодательной базе.

"Мы должны комплексно подойти к решению поставленной задачи. У всех есть опорные наработки. Нужно консолидированно рассмотреть возможность создания единой стратегии", — отметил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

С 1 января 2019 года все субъекты РФ должны перейти на новую систему обращения с отходами. Переход подразумевает разработку территориальной схемы и региональной программы по обращению с отходами, а также выбор регионального оператора по обращению с ТКО.