На оздоровление Волги планируется выделить 30 млрд руб до 2025 года

Оздоровление Нижней Волги потребует 30 млрд рублей до 2025 года, это позволит восполнить утраченное биоразнообразие.

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время совещания, посвященного экологическим проблемам Нижней Волги, передает РИА Новости.

По словам министра, сегодня Волга испытывает колоссальную антропогенную нагрузку: ежегодно в реку попадает до 2,5 млн т загрязняющих веществ.

"Очистные сооружения не справляются, 80 нуждаются в модернизации", — отметил Кобылкин.

По его словам, существует программа по оздоровлению Волги. Комплекс мер формировался с учетом социально-экономических интересов жителей Волгоградской и Астраханской областей.

"Будет построено и реконструировано 26 гидросооружений", — отметил министр.

По словам Кобылкина, за счет проведенных мероприятий дополнительно получит орошение до 50 тыс. га сельскохозяйственных земель, появится столько же новой площади для нереста рыбы, запасы ценных промысловых рыб увеличатся до 105 тыс. т.