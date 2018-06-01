Спасенных в Петербурге сов выпустят на волю в Сочи

Две спасенные в прошлом году в Северной столице сипухи обыкновенных успешно прошли реабилитацию, птицы признаны полностью готовыми к дальнейшей жизни в природной среде. Выпускать их решили на юге России, сообщает официальный сайт Года экологии.

Птицы были изъяты из незаконного пользования в прошлом году. Одну из них недобросовестные граждане пытались продать через интернет, вторая была изъята у фотографа-нарушителя, который на территории Приморского парка Победы предлагал всем желающим платную фото- и видеосъемку с птицей. В обоих случаях инспекторам не были предоставлены документы, подтверждающие законность изъятия из окружающей среды или иное законное происхождение птицы.

Совам — ночным хищникам — вредят попытки искусственно изменить их режим на дневной. Кроме того, подобное использование диких животных и птиц в России незаконно в принципе.

Ареал данного вида сов расположен в границах Азово-Черноморского побережья и простирается от Сочи до Славянска-на-Кубани. Поэтому было принято решение выпустить птиц на территории Краснодарского края в природном орнитологическом парке в Имеритинской низменности.

В День эколога, 5 июня, государственные инспекторы Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды доставят птиц в Краснодарский край.