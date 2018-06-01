Спасенных в Петербурге сов выпустят на волю в Сочи

Совам — ночным хищникам — вредят попытки искусственно изменить их режим на дневной. Кроме того, подобное использование диких животных и птиц в России незаконно в принципе.
Ареал данного вида сов расположен в границах Азово-Черноморского побережья и простирается от Сочи до Славянска-на-Кубани. Поэтому было принято решение выпустить птиц на территории Краснодарского края в природном орнитологическом парке в Имеритинской низменности.
В День эколога, 5 июня, государственные инспекторы Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды доставят птиц в Краснодарский край.