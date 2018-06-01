На полигон ТКО в Балашихе поступила вторая факельная установка

На полигон "Кучино" в Балашихе привезли вторую факельную установку для утилизации свалочного газа. В ближайшее время начнется ее монтаж. Планируется, что второй факел будет зажжен в выходные дни, сообщает официальный сайт Года экологии.

С ноября начнутся работы по бурению скважин второй очереди для увеличения объема газа, направляющегося на утилизацию.

Полигон ТКО "Кучино" был закрыт 23 июня 2017 года. В дальнейшем начались работы по дегазации тела полигона: было пробурено 55 скважин, в декабре был запущен первый высокотемпературный факел.

В мае начался основной этап рекультивации полигона. Специалисты подрядной организации занимаются обустройством технологических дорог и проездов, установкой системы лучевого дренажа для сбора фильтрата, которая будет включать 6 колодцев (строительство первого завершено, идет подготовка к монтажу второго колодца).

В августе на полигон поступит установка очистки фильтрата до состояния технической воды.

Сейчас откосы полигона накрываются шторами из геосинтетического материала, уже уложено около 60 тыс. кв. м материала. Полностью завершить рекультивацию полигона планируется в течение 1,5-2 лет.