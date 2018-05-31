Новый экологический квест запускается в Петрозаводске

Водлозерский парк запускает новый квест-маршрут в Петрозаводске, сообщает пресс-служба ООПТ.

Участникам квеста нужно будет пройти по "Зеленой тропе" от развлекательного центра "Горка" до Кургана, познакомиться с информационными стендами, найти загадки и ответить на них. В рамках квеста посетители откроют для себя национальные парки и заповедники региона.

Успешно справившись с заданиями, каждый участник получит браслет с изображением одного из элементов вышивки, найденной на территории Водлозерского парка. Первые 1000 человек, правильно ответившие на все вопросы, получают оригинальные браслеты в подарок.