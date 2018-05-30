ОНФ и федеральные власти обсудили проблемы развития экотуризма

Представители ОНФ и федеральных властей обсудили проблемы правовой базы, которые мешают развитию природоориентированного туризма, сообщается на сайте движения.

"Современное законодательное поле позволяет создавать единичные проекты региональных троп, но с большим количеством оговорок. Каждый проект — это некое исключительное решение", — отметил учредитель АНО "Национальная туристическая инициатива", член ОНФ Александр Железняк.

По его словам, для создания сети троп и комплекса прилегающей инфраструктуры нужно закрепить их в правовом поле, придать этим объектам официальный статус. В федеральное законодательство, а также в законы субъектов РФ потребуется добавить ключевые понятия и поправки, которые регулировали бы сферу природно-рекреационной деятельности.

"Мы рекомендуем сначала разработать национальный стандарт. Он сформировал бы понятие о системе правоотношений в данной сфере для ее дальнейшего регулирования. Надо выявить и четко понимать предмет регулирования, сферы применяемых норм, области и границы смежного законодательства", — отметил начальник отдела туризма департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Виктор Чесноков.