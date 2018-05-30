Глава Минприроды РФ и власти Подмосковья обсудили утилизацию отходов

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин обсудил с властями Подмосковья дорожную карту по нормализации ситуации в сфере обращения с отходами на территории региона, сообщается на сайте ведомства.

Заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков рассказал о мерах, которые принимают власти региона для выстраивания эффективной системы управления отходами в регионе. В частности, он доложил о реализуемых мероприятиях и дальнейших планах по дегазации и очистке фильтрата на действующих полигонах, создании комплексов по переработке отходов и формировании таких мощностей на действующих объектах.

По его словам, в рамках дорожной карты ведется создание площадок временного накопления отходов, рекультивация закрытых полигонов, формирование инфраструктуры дистанционного контроля транспортировки и размещения отходов. Кроме того, в Подмосковье планируют перейти на систему раздельного сбора ТКО с 2019 года.

В свою очередь Дмитрий Кобылкин отметил, что ключевое значение в этой работе придается взаимодействию с жителями и проведению общественных слушаний по объектам, через средства массовой информации, общественные приемные.

"Нужно информировать граждан обо всех этапах работы, создавать режим максимальной открытости, находить решения вместе", — подчеркнул он.