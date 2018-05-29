Дополнительные посты наблюдения за качеством воздуха появятся в Челябинске

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Власти Челябинской области направят 32 млн рублей на приобретение дополнительных стационарных постов для наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Челябинске, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился направить средства из областного бюджета на приобретение двух дополнительных автоматизированных стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Челябинске. На эти цели будет выделено 32 млн рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, будут профинансированы затраты на содержание постов и оборудования в размере более 16 млн рублей ежегодно с 2019 по 2025 годы в рамках региональной госпрограммы "Охрана окружающей среды Челябинской области".

Дополнительные посты установят в Тракторозаводском и Советском районах города. Информация, полученная на них, станет доступна гражданам в режиме онлайн, а также будет передаваться в Росгидромет.

В настоящее время в Челябинске работают восемь стационарных постов Росгидромета.

Согласно указу президента России Владимира Путина от 7 мая, к 2024 году объем вредных выбросов в атмосферу в наиболее загрязненных городах России должен снизиться не менее чем на 20%. Глава государства ранее заявлял, что наиболее остро проблема экологии стоит в том числе в Челябинске, где фиксируются наибольшие объемы выбросов.