Минприроды РФ планирует наращивать темпы лесовосстановления

Одно из главных направлений работы Министерства природных ресурсов и экологии РФ - обеспечение высокого качества и темпов восстановления лесов. Об этом "на полях" Петербургского международного экономического форума заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин, сообщает пресс-служба Минприроды России.

"Развитие эффективной системы лесопользования — одна из приоритетных задач, которую ставит перед министерством президент РФ", — подчеркнул он.

По словам министра, показатели искусственного лесовосстановления составляют ежегодно около 20% от объема заготовки древесины. Для наращивания темпов работ в этом направлении потребуется развитие системы лесосеменных центров, которых сегодня на территории России действует всего пять.

Кобылкин подчеркнул, что в соответствии с поручением главы государства в России будет создано еще шесть центров с участием федерального и региональных бюджетов и средств инвесторов.

Он также отметил, что сегодня участие лесозаготовителей в развитии лесосеменных центров и лесных питомников является добровольным. Минприроды РФ планирует законодательно установить обязательства компаний в этой сфере.