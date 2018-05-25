Кобылкин: повышение качества жизни россиян напрямую связано с экологией

"Колоссальную работу нам предстоит сделать, выполняя указы президента страны. Рывок, если одним словом. И не выполнить это мы не имеем права. Самое тяжелое и важное — это повышение качества жизни и [обеспечение ее] продолжительности в 80+. И это напрямую связано с экологией, чистой водой, здоровым образом жизни. Работать предстоит много, и работать честно", — подытожил Кобылкин.
В рамках совещания глава ведомства дал ряд поручений, касающихся борьбы с нелегальной заготовкой древесины, содействия развитию ее глубокой переработки, ликвидации свалок, формирования природоохранного флота Росприроднадзора и других вопросов.