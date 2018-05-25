Кобылкин: повышение качества жизни россиян напрямую связано с экологией

Реализация майского указа президента РФ позволит совершить рывок в улучшении качества жизни россиян, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на совещании с руководителями территориальных органов подведомственных Минприроды России федеральных агентств и служб в СЗФО, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что драйвером исполнения указа станет слаженная и эффективная работа всех специалистов системы Минприроды РФ совместно с депутатским корпусом, Советом Федерации, региональными властями, общественными организациями.

"Колоссальную работу нам предстоит сделать, выполняя указы президента страны. Рывок, если одним словом. И не выполнить это мы не имеем права. Самое тяжелое и важное — это повышение качества жизни и [обеспечение ее] продолжительности в 80+. И это напрямую связано с экологией, чистой водой, здоровым образом жизни. Работать предстоит много, и работать честно", — подытожил Кобылкин.

В рамках совещания глава ведомства дал ряд поручений, касающихся борьбы с нелегальной заготовкой древесины, содействия развитию ее глубокой переработки, ликвидации свалок, формирования природоохранного флота Росприроднадзора и других вопросов.