Яровая подготовит предложения об урегулировании экологической экспертизы

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что в ближайшее время направит в профильные ведомства предложения об урегулировании экологической экспертизы.

Ранее она сообщила, что Министерству природных ресурсов и экологии РФ необходимо ввести регулирование по аналогии с экспертизой промышленной безопасности.

Яровая отметила, что президент поставил задачу обеспечить экологическую безопасность, в частности снизить вредные выбросы на 20% и увеличить продолжительность жизни.

"Сегодня экспертиза по промышленной безопасности — это четкий, регламентированный, не только процедурный документ, но и документ, требующий подтверждения того, кто является экспертом. Повторю: это аккредитации, это реестр и это даже лицензирование этого вида деятельности", — пояснила Яровая в четверг в ходе круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?" в рамках ПМЭФ.

Если применить такую же процедуру к сфере экологической безопасности, это продемонстрирует серьезное отношение государства и общества к данной проблеме, заключила зампред ГД.

"И тогда мы снимем любые спекуляции, любое недобросовестное поведение и любое такое полуэкстремальное воздействие на бизнес со стороны недобросовестных конкурентов, особенно из-за рубежа", — заключила зампред ГД.

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