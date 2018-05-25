Минэкологии проверяет мусорный полигон под Нижним Новгородом

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области выясняют обстоятельства появления радужных пятен и гибели рыбы в водоемах, расположенных рядом с полигоном твердых бытовых отходов (ТБО) в Дзержинске, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Информацию о радужных пятнах и погибшей рыбе разместили в социальных сетях жители поселка Березовая Пойма, где расположены озера.

В минэкологии пояснили, что рядом с водоемами находится межмуниципальный комплекс обработки и размещения твердых бытовых отходов, принадлежащий "МАГ Груп".

"Для выяснения обстоятельств загрязнения озер в Березовой Пойме госинспекторы минэкологии проводят обследование территории, прилегающей к полигону "МАГ Груп", в ходе которого также изучается состояние водных объектов", — сообщили в министерстве.

Представитель ведомства добавил, что государственный экологический надзор за полигоном осуществляет департамент Росприроднадзора по ПФО. После того как специалисты изучат пробы, взятые рядом с полигоном, они направят информацию в департамент.

В Росприроднадзоре РИА Новости сообщили, что также направили специалистов к водоемам, чтобы взять пробы и выяснить причину произошедшего.