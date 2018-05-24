"Экодемия" – стартует уникальный волонтерский проект

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Необычный проект, аналогов которому в России до сих пор не существовало, разработан в рамках Года добровольца (волонтера), сообщает пресс-служба проектного центра Минприроды.

Более десятка красивейших заповедников и национальных парков страны объединятся для организации серии летних эковолонтерских смен лагеря "Экодемия".

Добровольцы будут не только заниматься благоустройством и очисткой от мусора, но и получать образование в природоохранной сфере.

Волонтеры познакомятся с технологией лесовосстановления, также изучат программу пожарной безопасности и безопасности на воде, основы охраны ООПТ, законодательные основы добровольчества в России, получат навыки первой помощи и многое другое. В некоторых ООПТ можно будет поработать с посетителями в качестве экскурсоводов.

По итогам обучения добровольцам вручат подтверждающие документы.

Базовый лагерь проекта будет работать с 30 июля по 9 сентября 2018 года на территории Прибайкальского национального парка. Всего за этот период состоится пять смен с общим количеством участников около 450 человек. Аналогичные лагеря будут организованы на территориях 11 крупных заповедников и национальных парков по всей России.

На встречи с волонтерами будут приезжать представители Минприроды России, эксперты-экологи, популярные медийные личности.