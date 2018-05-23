Начался прием заявок на конкурс экологических роликов "Минута для будущего"

Стартовал прием заявок на участие в международном конкурсе экологических видеороликов "Минута для будущего". К участию в конкурсе допускается авторское видео длительностью от 1 до 3 минут, главный приз – эксклюзивная экспедиция по заповедным местам Прибайкалья, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, так как все работы будут разделены на три категории: профессиональные, любительские, детские. Ролики продолжительностью от 1 до 3 минут будут соревноваться в таких номинациях, как "Ресурсы планеты", "Экология души", "Человек и животные", "Экологический патриотизм", "Участие каждого".

Победитель взрослой категории конкурса сможет познакомиться с уникальной природой озера Байкал, многообразными ландшафтами от горных троп Приморского хребта до Тажеранских степей, посетить памятник природы вблизи утеса Саган-Заба, который знаменит петроглифами бронзового и позднего железного веков.

Для лауреатов в детской категории в качестве призов предусмотрено профессиональное оборудование для съемок, книги и дипломы.

Для участия необходимо до 15 июня пройти электронную регистрацию на сайте конкурса. Работы принимаются до 30 июня.