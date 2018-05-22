В центре России проложат экотуристический маршрут "Зеленое кольцо"

Минприроды России в рамках Года добровольца и Международного дня охраны окружающей среды организует автопробег "Зеленое кольцо" по заповедным местам Центральной России, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Цель эколого-просветительской акции — привлечь внимание к вопросам сохранения уникальных природных комплексов и поддержать стратегию государства по развитию экологического туризма", — говорится в сообщении.

Заезд начнется 5 июня. За неделю участники автопробега проедут шесть заповедных территорий федерального значения: нацпарки "Лосиный остров", "Плещеево озеро", "Мещера", Валдайский национальный парк и заповедники "Приокско-Террасный" и "Центрально-Лесной".

Таким образом будет проложен новый туристический маршрут. Также в рамках автопробега в заповедных местах вокруг Московского региона посадят аллею "Зеленое кольцо" — символ нового направления экологического туризма.