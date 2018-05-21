Самостоятельная жизнь тигров Сайхана и Лазовки началась в тайге в ЕАО

Амурские тигры Сайхан и Лазовка, прошедшие реабилитацию в МРОО "Центр "Тигр"" в Приморье, были выпущены в дикую природу в Еврейской автономной области, сообщает официальный сайт программы "Амурский тигр".

Адаптационный вольер, специально сооруженный для тигров в тайге, открыли 19 мая дистанционно, без присутствия человека. На данный момент известно, что тигрица из Лазо покинула вольер первой вечером того же дня и отправилась на восток, а Сайхан выбежал утром 20 мая в сторону запада.

Специалисты сообщают, что пока рано говорить о результатах первого выпуска мягким способом, который предполагает, что тигры не разойдутся в разные стороны, а будут держаться парой и в дальнейшем принесут потомство.

"Понятно, что пока рано делать вывод и расстояние между двумя тиграми меньше суточного хода, никто же не знает, может, они договорились, что сначала обследуют территорию, а потом снова встретятся. Тем не менее главное — что они на свободе. Ошейники они друг у друга не отгрызли, а значит, мы сможем за ними наблюдать. Радует, что тигры не возвращаются во временный вольер", — рассказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

На момент выпуска тигриной пары в северо-западной части ареала амурского тигра в пределах ЕАО уже существует устойчивая группировка редкого хищника, в которую входят 13 постоянно обитающих особей, включая Сайхана и Лазовку. Состояние кормовой базы, минимизация антропогенного влияния и охрана способствуют успешному расселению амурских тигров на территории области.