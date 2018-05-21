Активисты ОНФ посадили деревья, приобретенные на средства президента РФ

"Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам лесовосстановления. В апреле глава государства перевел личные денежные средства на закупку деревьев для их высадки в Иркутской области на месте участка леса, уничтоженного в ходе пожара в прошлые годы. И сегодня эти деревья были также нами высажены в ходе традиционной акции "Посади дерево"", — заявил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.
Как отмечается в сообщении, ежегодно в России из-за лесных пожаров гибнет несколько миллионов гектаров леса, из них значительная часть приходится на Иркутскую область, которая является одним из лидеров этого антирейтинга.