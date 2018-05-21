Активисты ОНФ посадили деревья, приобретенные на средства президента РФ

Активисты Общероссийского народного фронта посадили в Иркутской области деревья, часть из которых приобретена на средства президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба ОНФ.

Масштабное мероприятие прошло на месте, где ранее были леса, погибшие во время пожаров. Участники акции высадили порядка 80 тыс. сеянцев сосны, более тысячи из которых были приобретены за счет средств, выделенных лично президентом России.

"Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам лесовосстановления. В апреле глава государства перевел личные денежные средства на закупку деревьев для их высадки в Иркутской области на месте участка леса, уничтоженного в ходе пожара в прошлые годы. И сегодня эти деревья были также нами высажены в ходе традиционной акции "Посади дерево"", — заявил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Как отмечается в сообщении, ежегодно в России из-за лесных пожаров гибнет несколько миллионов гектаров леса, из них значительная часть приходится на Иркутскую область, которая является одним из лидеров этого антирейтинга.