В Томске выделят средства на ликвидацию свалок с интерактивной карты ОНФ

Власти Томска заложили в бюджете средства на ликвидацию несанкционированных свалок, данные по которым были собраны активистами Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба ОНФ. В частности, в Советском районе будет ликвидировано 12 свалок, в том числе самая крупная, в поселке Родионово.

"Позиция администрации города по поводу уборки этой и других незаконных свалок была конструктивной. Так, на ликвидацию свалки в Родионово городские власти выделили 1 миллион 350 тысяч рублей. А всего только в Советском районе в 2018 году будет ликвидировано 12 свалок, на эти цели из бюджета Томска направят 1 миллион 650 тысяч рублей. Аналогичная работа проводится во всех районах города. Работы должны быть завершены к 1 сентября", — рассказал координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Томской области Сергей Жабин.

При этом, как отметили эксперты ОНФ, важно предотвратить незаконное складирование мусора на месте убранных свалок. Одно из предложений — установить в местах свалок видеокамеры, чтобы фиксировать номера машин нарушителей.

Также изменить ситуацию с несанкционированными свалками помогут изменения на законодательном уровне, считают в ОНФ. В частности, должны быть значительно увеличены штрафы за незаконное складирование мусора. Кроме того, в региональные схемы в сфере обращения с отходами должны быть включены все несанкционированные свалки с указанием сроков решения проблем.