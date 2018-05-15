В Томске выделят средства на ликвидацию свалок с интерактивной карты ОНФ

При этом, как отметили эксперты ОНФ, важно предотвратить незаконное складирование мусора на месте убранных свалок. Одно из предложений — установить в местах свалок видеокамеры, чтобы фиксировать номера машин нарушителей.
Также изменить ситуацию с несанкционированными свалками помогут изменения на законодательном уровне, считают в ОНФ. В частности, должны быть значительно увеличены штрафы за незаконное складирование мусора. Кроме того, в региональные схемы в сфере обращения с отходами должны быть включены все несанкционированные свалки с указанием сроков решения проблем.