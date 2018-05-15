Военные продолжат очистку Шантарских островов от металлолома

Восточный военный округ начал формирование сводного экологического подразделения для работ на острове Большой Шантар, где создан национальный парк и планируется развивать туризм, сообщил журналистам представитель округа Александр Гордеев.

"Военные экологи соберут крупногабаритный металлолом, металлические бочки общим весом более 50 тонн, а также демонтируют и ликвидируют около 20 разрушенных зданий и сооружений. Планируется очистить и рекультивировать около 1,5 тысячи квадратных метров территории", — приводит его слова РИА Новости.

По словам Гордеева, для прессования металлолома на остров привезут специальную технику. Личный состав и оборудование будут доставлены на Шантары в конце июля вертолетами армейской авиации. Очистка острова продолжится до конца августа.

Шантарские острова — архипелаг площадью 2,5 тысячи квадратных километров в Охотском море. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей — сивуча и ларги, вблизи архипелага регулярно замечают гренландских китов.

В 2016 году специалисты экологической службы округа и представители нацпарка "Шантарский" оценили объем работ по очистке островов от металлолома. Было обнаружено около 2 тысяч металлических бочек и несколько единиц техники, подлежащих утилизации. В 2017 году военные экологи приступили к вывозу старых бочек.