В Нижнем Новгороде начинает работу форум "Великие реки"

Торжественное открытие 20-го форума "Великие реки" состоится 15 мая в выставочном комплексе "Нижегородская ярмарка", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Обсуждение актуальных тем гидрометеорологической безопасности, экологического образования и инновационного развития внутренних водных путей будет разделено на 14 секций. На форум заявлено около 650 докладов от представителей более чем 200 российских и зарубежных предприятий и организаций.

Экспозиционную часть форума составляют специализированные выставки "Великие реки России", "Чистая вода. Технологии. Оборудование", "Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение" и новый выставочный проект "Чистый город", посвященный внедрению научно обоснованных технологий устойчивого развития регионов в бассейнах великих рек с упором на продвижение и развитие отечественных технологий.

Свои заявки на участие в выставках подали 108 предприятий и организаций из 15 регионов России, а в конгрессной части форума планируют принять участие 32 региона РФ и 14 стран мира.