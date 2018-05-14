ОНФ направил в правительство РФ предложения о развитии микрогенерации

Эксперты центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса направили в правительство РФ предложения о развитии микрогенерации за счет возобновляемых источников энергии, сообщается на сайте ОНФ.

"Эксперты считают необходимым, чтобы жители России передавали излишки вырабатываемой объектами микрогенерации электроэнергии в общую сеть. Во многих странах такая возможность имеется уже на протяжении нескольких десятилетий", — заявил координатора центра, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.

По его словам, в ОНФ рассчитывают, что российское правительство рассмотрит вопрос о внесении дополнений в федеральное законодательство, регулирующее отношения в области энергетики, в части включения объектов малой генерации мощностью от 15 до 100 кВт.

"Это в первую очередь касается солнечных батарей и ветровых установок", — отметил Гутенев.

Следующим шагом, по мнению экспертов, должно стать введение налоговых льгот и льготного кредитования на расходы по приобретению отечественного микрогенерирующего оборудования с целью стимулирования развития микрогенерации и объектов малой генерации на территории России.

"В рамках обсуждения также было предложено проработать вопрос о возможности организации объектов микрогенерации на общедомовые нужды на площадях общего пользования многоквартирных домов. В настоящее время микрогенерация в основном ассоциируется с частными домами и практически не используется для нужд городских жителей, притом что, по последним данным Федеральной службы государственной статистики, доля городского населения от общей численности населения составляет 74,3%", — добавил Гутенев.

По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, правительство РФ также должно оказать поддержку объектам микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии на розничных рынках энергии в сфере тарифообразования.

"Мы надеемся, что в ближайшее время кабмин, и в первую очередь Министерство энергетики РФ, прислушается к выводам нашей резолюции и представит план развития на территории России микрогенерации за счет возобновляемых источников энергии", — резюмировал Миронов.