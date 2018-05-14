ОНФ направил в правительство РФ предложения о развитии микрогенерации

По его словам, в ОНФ рассчитывают, что российское правительство рассмотрит вопрос о внесении дополнений в федеральное законодательство, регулирующее отношения в области энергетики, в части включения объектов малой генерации мощностью от 15 до 100 кВт.
"Это в первую очередь касается солнечных батарей и ветровых установок", — отметил Гутенев.
Следующим шагом, по мнению экспертов, должно стать введение налоговых льгот и льготного кредитования на расходы по приобретению отечественного микрогенерирующего оборудования с целью стимулирования развития микрогенерации и объектов малой генерации на территории России.
По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, правительство РФ также должно оказать поддержку объектам микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии на розничных рынках энергии в сфере тарифообразования.
"Мы надеемся, что в ближайшее время кабмин, и в первую очередь Министерство энергетики РФ, прислушается к выводам нашей резолюции и представит план развития на территории России микрогенерации за счет возобновляемых источников энергии", — резюмировал Миронов.