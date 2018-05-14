Эксперты ОНФ призывают к раздельному сбору отходов в офисах по всей России

Эксперты проекта "Генеральная уборка" Общероссийского народного фронта призывают государственные учреждения, общественные объединения и бизнес-структуры подключиться к раздельному сбору отходов для их последующей переработки, сообщает пресс-служба организации.

Летом 2017 года московским региональным отделением ОНФ была запущена акция "Экоофис", в рамках которой в офисах устанавливаются контейнеры для раздельного сбора мусора — бумаги, пластика и батареек. Не стало исключением и здание исполкома ОНФ.

"Все собранные опасные отходы вывозятся на предприятия по переработке. Кроме того, активно в нашем офисе собирается макулатура. Так, в период с ноября по май было собрано 1016 килограммов макулатуры. Все вторсырье было вывезено и сдано на переработку. Одна тонна макулатуры — это около 30 спасенных деревьев, а это уже практически целый сквер", — отметил координатор проекта "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

По мнению эксперта, опытом Общероссийского народного фронта должны воспользоваться другие общественные организации и учреждения, а также государственные и бизнес-структуры.

"Все социологические опросы показывают, что около 90% наших граждан уже сейчас готовы собирать отходы раздельно. Им только необходимо предоставить возможность для этого. Перевести офисные здания в городах на раздельный сбор отходов не так уж и сложно, достаточно лишь приложить усилия, а за консультацией можете обратиться к нам, в Общероссийский народный фронт", — резюмировал Миронов.