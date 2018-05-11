ОНФ представит предложения по реформированию отрасли обращения с отходами
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
12:3711.05.2018
(обновлено: 12:38 11.05.2018)
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ОНФ представит предложения по реформированию отрасли обращения с отходами

Эксперты Общероссийского народного фронта готовы в ближайшее время представить в правительство РФ свои предложения по реформированию отрасли обращения с отходами, сообщается на сайте организации.

"С самого начала старта проекта ОНФ "Генеральная уборка" мы последовательно выступали за формирование комплексной системы по переработке отходов и говорили, что именно раздельный сбор и переработка мусора — единственная здравая альтернатива устаревшим полигонам твердых коммунальных отходов и незаконным свалкам. И именно эта позиция озвучена в подписанном президентском указе", — заявил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

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По его словам, сейчас существует распространенная система обращения с отходами, принятая в соответствии с международными стандартами и отраженная в российском законодательстве. Ее суть заключается в снижении объема образования отходов за счет стимулирующих мер, в том числе за счет экономического стимулирования использования вторичного сырья.

"Во-первых, необходимо создать условия для развития переработки отходов на территории нашей страны. Так, сейчас мы ждем окончательного принятия закона об отмене НДФЛ на сдачу макулатуры для граждан. Уверены, что следующим шагом должно быть распространение этих льгот и на остальное вторичное сырье. Во-вторых, необходимо ввести залоговую стоимость на упаковку и тару и ввести коэффициент экологического сбора с предприятий в зависимости от экологичности самой упаковки, в том числе от уровня ее разлагаемости. Таким образом, более экономически выгодным станет выпуск экологичной продукции и запуск ее во вторичный оборот", — отметил эксперт.

Он также рассказал, что необходимо внести изменения в пересматриваемые территориальные схемы по обращению с отходами, включив в обязательном порядке туда все перерабатывающие предприятия и пункты по приему вторичного сырья. И лишь после этого в регионах должны приниматься региональные программы по развитию системы по обращению с отходами.

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