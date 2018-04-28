Озера заповедника "Гатчина" ждет экологическая реабилитация

В Минприроды России состоялось совещание представителей Росводресурсов, Министерства культуры РФ, правительства Ленинградской области и руководства музея-заповедника "Гатчина", в рамках которого обсудили состояние гидрологической системы гатчинских озер, а также целесообразность разработки и реализации комплексных проектов восстановления и экологической реабилитации гатчинских водоемов. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.

По итогам совещания правительству Ленинградской области совместно с Росводресурсами и ГМЗ "Гатчина" в срок до 20 мая 2018 года рекомендовано провести обследование водоемов, предложить варианты технических решений очистки и график выполнения работ.

По итогам обследования будет решен вопрос о выделении субсидий из федерального бюджета на финансирование проекта восстановления и экологической реабилитации озер музея-заповедника "Гатчина".